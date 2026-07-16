مونديال 2026.. البيت الأبيض يؤكد حضور ترامب نهائي كأس العالم

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، الأحد، في نيويورك بين إسبانيا والأرجنتين.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت ليفيت للصحفيين: "نتطلع إلى المباراة النهائية يوم الأحد، وأعلم أن الرئيس يتطلع إلى حضورها، هذه خاتمة مناسبة لبطولة أظهرت قدرة أمريكا على استضافة العالم على أكبر مسرح رياضي".

وأضافت أنها لا تعرف أي فريق كان ترامب يشجعه في المباراة النهائية، لكنها أردفت: "أنا متأكدة من أنه سيكون لديه إجابة ممتعة لكم".

وأكدت ليفيت، أن ترامب، سيسافر إلى نيويورك، الجمعة، لحضور حفل استقبال الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) في برج ترامب بحي مانهاتن، وسيحضر بعد ذلك مباراة يوم الأحد بين الأرجنتين وإسبانيا.

ولم يحضر ترامب أي مباراة في البطولة، غير أن جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، صرح في وقت سابق، بأن ترامب سيسلم كأس العالم للفائزين في ملعب نيويورك/ نيوجيرسي.

وقال إنفانتينو: "نعم، نأمل أن نقدم الكأس معا في المباراة النهائية. لطالما كانت هذه هي الخطة، وهكذا جرت العادة في الماضي، رئيس الدولة التي تستضيف المباراة النهائية يقدم الكأس مع رئيس الفيفا.

وفي نهائي كأس العالم 2022، انضم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى إنفانتينو لتسليم الكأس إلى ليونيل ميسي وزملائه في المنتخب الأرجنتيني، وكان فلاديمير بوتين قد سلمها إلى كيليان مبابي وفرنسا بعد فوزهم بكأس العالم 2018 في روسيا.

يذكر أن ترامب كان في قلب الحدث خلال نهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي في نفس الملعب بنيوجيرسي، حيث قدم الكأس لفريق تشيلسي الإنجليزي المتوج باللقب.

ويرتبط الرئيس الأمريكي بعلاقة وثيقة بإنفانتينو، وقد اتصل برئيس الفيفا للضغط من أجل إعادة النظر في قرار إيقاف نجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، المثير للجدل، بعد حصوله على البطاقة الحمراء قبل مباراة دور الـ16.

وألغت الفيفا بالفعل قرار إيقاف بالوغون، لكن هذه الضجة السياسية ألقت بظلالها على المنتخب الأمريكي، الذي خرج من كأس العالم الواعدة بخسارة قاسية أمام بلجيكا بنتيجة 1-4.