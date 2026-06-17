موسكو تمنح فيدان دكتوراه فخرية تقديرًا للعلاقات الثنائية

[1/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[2/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[3/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[4/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[5/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[6/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[7/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[8/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[9/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[10/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[11/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[12/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[13/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[14/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[15/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[16/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

[17/17] منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب "الدكتوراه الفخرية". وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدّم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي. وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتاً إلى أن المؤسسة خرّجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.