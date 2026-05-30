موسكو تستدعي سفيرها من يريفان للتشاور بشأن التقارب الأرميني الأوروبي روسيا اعتبرت أن هذا التقارب يلحق الضرر بالتعاون القائم في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

موسكو / الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنها استدعت سفيرها لدى أرمينيا لإجراء مشاورات بشأن التقارب الأرميني الأوروبي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم استدعاء السفير الروسي في يريفان سيرغي كوبيركين، إلى موسكو بغرض التشاور.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية التدابير والخطوات التي تتخذها الحكومة الأرمينية نحو التقارب مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت أن "هذه الخطوات تلحق الضرر بالتعاون القائم في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

والأسبوع الماضي، قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، إن تقارب أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي يضعف العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ورأت أن "نهج الإدارة الأرمينية في البقاء داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في الوقت الذي تستمر فيه عملية تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، هو أمر غير مقبول للجانب الروسي".

من جانبه، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأنه في حال انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن معايير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لن تعود سارية على المنتجات الزراعية التي ترسلها أرمينيا إلى السوق الروسية.

وفي مقارنة للوضع في أرمينيا بالأزمة الأوكرانية، قال بوتين: "بدأت الأزمة في أوكرانيا بمحاولات أوكرانيا السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".