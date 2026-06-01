متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال إن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية لحماية سفنها

موسكو: اعتراض فرنسا ناقلة نفط روسية عمل يقارب القرصنة متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال إن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية لحماية سفنها

موسكو / الأناضول

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن اعتراض البحرية الفرنسية ناقلة نفط روسية يعد "عملا غير قانوني"، ووصفت ذلك الإجراء بأنه "يقارب أعمال القرصنة الدولية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث "الكرملين" دميتري بيسكوف، بالعاصمة موسكو، الاثنين، تعليقا على اعتراض البحرية الفرنسية ناقلة نفط روسية صباح الأحد.

وأفاد بيسكوف بأن هذا الإجراء "لا يتماشى مع القانون الدولي، وأنه عمل غير قانوني ويكاد يرقى لمستوى القرصنة الدولية".

وذكر أن موسكو ستتخذ إجراءات إضافية لحماية السفن الروسية، مستفيدة من "هذه التجربة السلبية"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراض البحرية الفرنسية ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات الدولية.

وقال ماكرون بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن البحرية الفرنسية أوقفت صباح الأحد ناقلة نفط تحمل اسم "تاغور" كانت انطلقت من روسيا، مشيرا إلى أن السفينة خاضعة لعقوبات دولية.

وتتهم دول أوروبية روسيا باستخدام "أسطول ظل" يضم ناقلات نفط قديمة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا بالعام 2022، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي والعسكري والإنساني لكييف، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات المفروضة على موسكو تدريجياً.

وتستهدف حزم العقوبات، قطاعات الطاقة والمال والدفاع في روسيا، بغية الحد من قدرتها على مواصلة الحرب.