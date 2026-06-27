تفعيل خطة الطوارئ بالمستشفيات مع استمرار التحذيرات الجوية في عشرات الأقاليم الفرنسية..

موجة الحر الشديدة تحصد أرواح 109 أشخاص في باريس خلال يوم واحد تفعيل خطة الطوارئ بالمستشفيات مع استمرار التحذيرات الجوية في عشرات الأقاليم الفرنسية..

باريس/ الأناضول

أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، وفاة 109 أشخاص يوم الجمعة في العاصمة باريس، جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام، بحسب بيانات خدمات الطوارئ الصحية.

وأفادت هيئة الإذاعة الفرنسية العامة "فرانس إنفو"، نقلا عن بيانات مؤسسة خدمات الطوارئ الصحية، بأن عدد الوفيات المسجلة في باريس، أمس الجمعة، بلغ 109 حالات يُعتقد أنها ناجمة عن تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة.

وأوضحت البيانات أن هذا العدد يشمل فقط الوفيات التي وقعت في المنازل والأماكن العامة، ولا يتضمن حالات الوفاة المسجلة في المستشفيات أو دور رعاية المسنين.

وبحسب المصدر ذاته، يبلغ متوسط عدد الوفيات اليومية في باريس خلال الفترة نفسها من العام نحو 7 حالات فقط، ما يعكس الارتفاع الكبير في عدد الوفيات بالتزامن مع موجة الحر.

وشهدت العاصمة الفرنسية، الجمعة، أيضا إصابة 30 شخصا بأزمات قلبية، فيما سُجلت حالة لمريض أصيب بفرط الحرارة، بلغت درجة حرارة جسمه 43.7 درجة مئوية.

وفي ظل استمرار موجة الحر، فعّلت السلطات الصحية في باريس والمناطق المحيطة بها "خطة الطوارئ" داخل المستشفيات، والتي تشمل استدعاء الكوادر الطبية الموجودة في إجازات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة، وتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" أعلنت إصدار الإنذار الأحمر في 37 إقليما، بينها باريس وضواحيها، والإنذار البرتقالي في 48 إقليما آخر، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

