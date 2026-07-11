من سربرينيتسا لغزة.. معرض في سراييفو يوثق فصول الإبادة بعدسة الأناضول يضم صور فوتوغرافية التقطها المصور الصحفي في الأناضول علي جاد الله

سراييفو/ الأناضول

افتُتح في العاصمة البوسنية سراييفو، السبت، معرض "غزة: التسلسل الزمني للإبادة الجماعية"، يضم صورا فوتوغرافية التقطها المصور الصحفي في وكالة الأناضول "علي جاد الله".

ويُقام المعرض ضمن فعاليات مهرجان "وارم" (WARM) المتخصص في توثيق النزاعات والحروب، ويضم صورا التقطها جاد الله، خلال تغطيته للأحداث في قطاع غزة، توثق الواقع الإنساني في المنطقة.

وقال القائم على المعرض دامير ساغولي، إن جاد الله، هو "الشخص الذي قدّم أفضل وأشمل توثيق لما يجري في غزة".



وأضاف ساغولي: "لم يسبق لأي مصور فوتوغرافي أن وثّق إبادة جماعية بهذه المباشرة".

وأشار إلى أن افتتاح المعرض يتزامن مع الذكرى السنوية للإبادة الجماعية التي شهدتها مدينة سربرينيتسا عام 1995 في البوسنة والهرسك.

من جانبها، قالت دعاء زوجة جاد الله، إن الصور تجسد تفاصيل الحياة اليومية في قطاع غزة.



ولفتت دعاء، إلى أن زوجها نقل ما يجري هناك بكل واقعية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في سراييفو حتى 21 أغسطس/آب المقبل.