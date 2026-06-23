من الإمارات.. روبيو يستهل جولة خليجية على وقع مفاوضات إيران

إسطنبول/ الأناضول

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء الثلاثاء، إلى الإمارات في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا الكويت والبحرين.

وأظهر مقطع فيديو بثته شبكة الشؤون العامة عبر الكابل والأقمار الصناعية (أمريكية) روبيو أثناء وصوله إلى مطار أبوظبي.

وقال روبيو في تصريحات بالمطار: "لدينا علاقات وشراكات طويلة الأمد مع الدول الثلاث التي أزورها".

وأضاف: "أعتقد أننا سنواصل هذا المسار، مع مراعاة الديناميكيات الإقليمية الجديدة، وأنا هنا كي استمع إليهم أكثر من أن نتحدث معهم".

وتابع: "نريد أن نسمع آراءهم، خاصة في أعقاب أحداث نهاية هذا الأسبوع في سويسرا، وأن نتأكد من أخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار في كل قرار نتخذه لأنهم شركاؤنا.. حلفاء يدعمون إطار السلام الإيراني".

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وردت إيران بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول خليجية، بينها الإمارات والكويت والبحرين، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.

وردا على سؤال، قال روبيو إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي بدأت جولتها الخامسة في واشنطن الثلاثاء "منفصلة" عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.

وتابع أن "لبنان دولة ذات سيادة، وما يحدث في جنوبي لبنان سنتحدث بشأنه مع الحكومة اللبنانية، ولقد تحدثت مع الرئيس (اللبناني جوزاف عون) يوم الجمعة، وهناك أشخاص يعملون الآن في الميدان".

ومن بين بنود المذكرة الأمريكية الإيرانية وقف القتال في الجبهات كافة بما فيها لبنان، لكن إسرائيل تواصل عدوانا على البلد العربي بدأته في 2 مارس/ آذار الماضي، وخلّف 4 آلاف و192 قتيلا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأردف روبيو: "هناك مسألة إيرانية في لبنان وهي تتعلق برعاية (طهران لـ) حزب الله، وهو ما سنناقشه في مفاوضاتنا مع إيران".

وردا على خروقات تل أبيب الدموية، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

روبيو استدرك: "لكن فيما يتعلق بمستقبل لبنان، فهو يعود للشعب اللبناني الذي اختار الحكومة التي تتمتع بالسيادة".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

والاثنين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جولة روبيو الخليجية ستركز على قضايا، من بينها الاتفاق المبرم مع إيران، والمرور الآمن في مضيق هرمز، إضافة إلى الأمن والاستقرار في المنطقة.