- الحرب تسببت في تداعيات إقليمية وعالمية وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي - الحرب وتداعياتها أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم

من أول قذيفة إلى توقيع التفاهم.. تسلسل زمني للحرب على إيران (إطار) - الحرب تسببت في تداعيات إقليمية وعالمية وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي - الحرب وتداعياتها أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم

إسطنبول / الأناضول

- الحرب تسببت في تداعيات إقليمية وعالمية وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي

- الحرب وتداعياتها أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم

- المذكرة تنص على أن تبدأ واشنطن وطهران مفاوضات تستمر 60 يوما قابلة للتمديد

- غرض المفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي يتضمن الملف النووي الإيراني والعقوبات

110 أيام هي الفارق الزمني بين بدء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران وإعلان التوقيع على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على الجبهات كافة بما فيها لبنان.

هذه الحرب تسببت في تداعيات إقليمية وعالمية، فمع التوترات بمضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، ارتفعت أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.

وتنص المذكرة أن تبدأ واشنطن وطهران مفاوضات تستمر 60 يوما قابلة للتمديد، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يتضمن الملف النووي الإيراني والعقوبات الدولية.

في الإطار التالي ترصد الأناضول أبرز تطورات الحرب والمفاوضات التي قادت إلى بدء رفع الحصار البحري الأمريكي وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة كما كان قبل الحرب:

28 فبراير/ شباط 2026

- القيادة المركزية الأمريكية تعلن البدء مع قوات شريكة (إسرائيل) غارات على إيران، لا سيما في العاصمة طهران، بصواريخ وقاذفات وأسلحة مواجهة بعيدة المدى.

- إسرائيل تتحدث عن تصفية نحو 40 قائدا إيرانيا في ضربات وجهتها إلى طهران.

- قصف أمريكي يطول مدرسة ابتدائية جنوبي إيران، وتقارير عن أكثر من 100 قتيل.

- إيران ترد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل ودول خليجية.

1 مارس/آذار 2026

- سقوط أول قتيل من جنود الجيش الأمريكي.

2 مارس 2026

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

- إيران تبدأ إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه معظم ناقلات النفط بالعالم.

- "حزب الله" يدخل على خط الحرب وينفذ هجمات ضد إسرائيل التي تحتل أراضي لبنانية.

3 مارس 2026

- واشنطن وتل أبيب توسعان هجماتهما داخل إيران واستهداف مجمعي القيادة العسكرية والإذاعة والتلفزيون.

4 مارس 2026

- وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يعلن إغراق سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي.

6 مارس 2026

- ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران سوى على الاستسلام غير المشروط".

8 مارس 2026

- تسمية مجتبى خامنئي مرشدا لإيران خلفا لوالده.

17 مارس 2026

- إيران تعلن مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي والمفاوض البارز علي لاريجاني.

20 مارس 2026

- ترامب يقول لصحفيين عن الحرب على إيران: "لا أريد وقفا لإطلاق النار".

25 مارس 2026

- وسطاء باكستانيون ينقلون إلى إيران مقترحا أمريكيا من 15 نقطة.

7 أبريل/نيسان 2026

- ترامب يهدد إيران: "ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدا"، إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق.

- البلدان يعلنان فجأة مساء اليوم نفسه وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين.

8 أبريل 2026

- بدء تنفيذ الهدنة مع حدوث خروقات.

11 أبريل 2026

- إسلام آباد تستضيف أول مفاوضات تجمع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

13 أبريل 2026

- ترامب يعلن فرض حصار بحري الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة بمضيق هرمز، بعد تعثر المفاوضات.

- إيران ترد بإعلان منع عبور السفن في المضيق إلا بتنسيق مسبق معها.

5 مايو/أيار 2026

- ترامب يعلن تعليق مهمة ترافق خلالها سفن عسكرية سفن الشحن خلال عبورها المضيق، وذلك بعد يومين من تدشينها.

18 مايو 2026

- طهران تقدم إلى الوساطة الباكستانية خطة سلام منقحة من 14 بندا.

20 مايو 2026

- ترامب يعلن أن المفاوضات في مراحلها النهائية.

29 مايو 2026

- تعثر المفاوضات وواشنطن تشن ضربات جوية ضد مواقع بطهران.

7 يونيو/حزيران 2026

- إيران تقصف إسرائيل ردا على استهدافها الضاحية الجنوبية لبيروت.

- إسرائيل تقصف ما قالت إنها أهداف عسكرية بوسط إيران وغربها، وطهران ترد عليها.

8 يونيو 2026

- ترامب يدعو إيران وإسرائيل إلى التوقف فورا عن إطلاق النار، والطرفان يستجيبان.

10 يونيو 2026

- واشنطن تشن هجوما على إيران، بعد اتهامها طهران بإسقاط مروحية أباتشي فوق هرمز.

14 يونيو 2026

- ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران "اكتمل الآن".

17 يونيو 2026

- ترامب يعلن من فرنسا أنه وقَّع إلكترونيا على مذكرة التفاهم مع إيران.

18 يونيو 2026

- إيران تعلن أن رئيسها مسعود بزشكيان وترامب وقّعا إلكترونيا مذكرة التفاهم.

- رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يقول إن ترامب وبزشكيان وقّعا بالفعل المذكرة وبدأ تنفيذها فورا.