على مدار عامين ونصف، وفق تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض..

منظمة التحرير: 21 بؤرة استيطانية بمناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية بالضفة على مدار عامين ونصف، وفق تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض..

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، إن مستوطنين أقاموا 21 بؤرة استيطانية في مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية بالضفة الغربية على امتداد عامين ونصف العام.

جاء ذلك في تقرير أسبوعي يرصد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع للمنظمة، واطلعت عليه الأناضول.

وذكر التقرير أن "دولة الاحتلال لا تقيم وزنا للاتفاقيات التي أبرمتها مع الجانب الفلسطيني، رغم ما ألحقته هذه الاتفاقيات من إجحاف شديد بحقوق الفلسطينيين".

وأضاف التقرير أنه "على امتداد عامين ونصف العام، أقام المستوطنون ما لا يقل عن 21 بؤرة استيطانية في المنطقة (ب) بالضفة الغربية".

وقسمت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق: "أ" وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، و"ج" وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

ووفق تقرير المكتب الوطني، فإن هذه البؤر "تستمر في التكاثر والتوسع وبعضها أصبح مأهولا بالعائلات، وبعضها الآخر يضم معابد يهودية، وفي بعضها يتم تركيب عربات قهوة لخدمة الزوار الذين يصلون إلى الموقع".

وخلال 1000 يوم من الحرب على غزة، أقام مستوطنون 200 بؤرة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية والخاضعة لسيطرة إسرائيل، بينما درست الجهات المختصة الإسرائيلية 524 مخططا هيكليا لصالح المستوطنات، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

ووفق بيانات الهيئة، تجاوز عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية 542، ويقطنها جميعا أكثر من 780 ألف مستوطن.

وتتوزع هذه الكيانات بين 192 مستوطنة، و350 بؤرة، منها 59 بؤرة أُقيمت خلال عام 2025 وحده.