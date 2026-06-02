منظمة أممية: إغلاق مضيق هرمز أثر على حياة مليار شخص يعيشون بالدول ذات الاقتصادات الهشة، وفق منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

الرباط / الأناضول

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن إغلاق مضيق هرمز أثر على حياة نحو مليار شخص يعيشون بدول ذات اقتصادات هشة.

جاء ذلك تقرير أصدرته المنظمة الأممية، الثلاثاء، بعنوان "اضطرابات مضيق هرمز: عبء صدمات أسعار النفط على الاقتصادات الهشة"، تزامنا مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على الاقتصاد العالمي.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الخام، ما أثار مخاوف من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن "الاقتصادات الهشة تعد في طليعة المتضررين"، معتبرا أن "من بين 75 اقتصادا، من أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، يعتمد 65 اقتصادا على النفط المستورد".

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة بهذه البلدان سيؤدي إلى زيادة التكاليف، وإلى مفاضلات صعبة بين تغطية فواتير الوقود والاستثمار في الخدمات العامة الأساسية.

وقالت المنظمة الأممية إن صدمات أسعار النفط شكلت عبئا على الاقتصادات الهشة نتيجة اضطرابات مضيق هرمز.

وأوضحت أن الاضطرابات في هذا المضيق تحدث صدمات في منظومة الطاقة العالمية.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 من ذات الشهر حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.