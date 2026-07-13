قال إن إتمام الصفقة ممكن لكن التسليم سيستغرق وقتاً حتى مع استيفاء تركيا الشروط القانونية

مندوب واشنطن بالناتو يرجح بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا قال إن إتمام الصفقة ممكن لكن التسليم سيستغرق وقتاً حتى مع استيفاء تركيا الشروط القانونية

واشنطن/ الأناضول

أعرب مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو" مات ويتاكر، عن ثقته بإمكان إتمام صفقة بيع مقاتلات "إف-35" إلى تركيا.

وأوضح ويتاكر، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، أنه يتفهم مخاوف الكونغرس الأمريكي بشأن احتمال وصول المعلومات التقنية المتعلقة بمقاتلات "إف-35" المصنّعة في الولايات المتحدة إلى روسيا.

وقال: "برأيي إنه اتفاق من الممكن تحقيقه، وأعتقد أن ذلك سيحدث".

وفي معرض حديثه عن قمة الناتو التي عقدت في العاصمة أنقرة، وصف ويتاكر، الجيش التركي بأنه "حليف يتمتع بقدرات كبيرة" و"مندمج مع الغرب".

وأضاف: "علينا تعزيز هذه العلاقة مع تركيا بصورة أكبر".

وأشار ويتاكر، إلى أن للولايات المتحدة خطوطاً حمراء، لكنه أعرب عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "سيضمن التوصل إلى الاتفاق المناسب" بشأن بيع المقاتلات للجيش التركي.

ولفت إلى أن عملية التسليم ستستغرق وقتاً في حال إتمام الصفقة.



وأوضح ويتاكر: "حتى لو أعيدت تركيا إلى البرنامج واستوفت جميع الشروط القانونية، فإن هذه الطائرات لن تُسلّم غداً على الفور".

وذكر أن القوانين الأمريكية تضع منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، شرطاً مسبقاً في ملف بيع مقاتلات "إف-35" إلى تركيا.

وتابع: "ما يفعله الرئيس ترامب هو التفاوض على هذا الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات إيجابية خلال قمة الناتو في أنقرة بشأن حصول تركيا على مقاتلات "إف-35".



وأشار ترامب إلى أن العلاقات مع تركيا ممتازة، قائلاً: "أعتقد أن كثيرين يتساءلون: لماذا لا نفعل ذلك؟ لدينا علاقة أفضل مع تركيا. لقد تصرفت تركيا بإخلاص أكبر بكثير من بعض الشركاء الآخرين الذين كنا نعتقد أنهم سيكونون أوفياء. ولذلك فإن هذا موضوع يستحق النظر بالتأكيد".



وتابع: "إنها طائرة رائعة، والأفضل بفارق كبير في الوقت الحالي، وهي خيار سنأخذه بعين الاعتبار بالتأكيد".

وسبق أن أقر الكونغرس الأمريكي قبل ست سنوات قانوناً يقضي بإخراج تركيا من برنامج "إف-35" ما دامت تمتلك منظومة "إس-400"، بدعوى وجود مخاطر تتعلق بوصول بيانات حساسة إلى روسيا.​​​​​​​

