منتدى قازان يبحث سبل تطوير التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي

قازان/ الأناضول

شهدت قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، الجمعة، انعقاد جلسة بعنوان "مجموعة الرؤية الاستراتيجية: روسيا والعالم الإسلامي"، على هامش فعاليات "منتدى قازان: روسيا - العالم الإسلامي".

وتناولت الجلسة سبل تطوير التعاون وتعزيز التفاهم المتبادل بين روسيا والعالم الإسلامي.

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، إن روسيا حصلت على صفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي بمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف رئيس تتارستان، أن "ذلك أسهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع التعاون في مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية، والمبادرات الإنسانية، والتبادل الثقافي، والحوار بين الأديان".

وأشار إلى أن اجتماع اليوم، يهدف إلى مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الثقافي والديني والاقتصادي بين تتارستان والدول الإسلامية.

وأوضح مينيخانوف، أن العالم يمر بمرحلة انتقال نحو نظام متعدد الأقطاب، بينما تلجأ بعض الدول إلى العقوبات والضغوط والتهديدات العسكرية للحفاظ على النظام القائم.

وأكد أن مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"، ستواصل العمل على تعزيز الثقة المتبادلة وتطوير التعاون عبر الدبلوماسية العامة.



وأشار مينيخانوف، إلى إعلان قازان "عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2026".

وأردف أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات على مدار العام في هذا الإطار.



وشدد رئيس تتارستان، على أهمية توسيع التعاون في مجال التعليم، بما في ذلك التعليم الديني.

ولفت إلى ضرورة تعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية الدينية والمدنية في روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما يشمل برامج التبادل المنتظم للطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية.

وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين الروس والدوليين البارزين، من بينهم الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي يوسف الضبيعي، والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية بينهم مدير إدارة الثقافة يوسف بدر مشاري.

ويناقش "منتدى قازان: روسيا - العالم الإسلامي"، تطورات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية، إلى جانب آفاق التعاون في مختلف المجالات.

المنتدى الذي يستمر حتى الاثنين المقبل، يشارك فيه ممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات مالية وعامة، إضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وسياسيين ومستثمرين ورجال أعمال من دول متعددة.

ويهدف المنتدى، الذي انطلق لأول مرة عام 2009، إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

ويتضمن البرنامج جلسات وفعاليات متنوعة تتناول موضوعات مثل التمويل الإسلامي، وصناعة الحلال، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثقافة، والإعلام.

يُشار إلى أن المنتدى في نسخته السابقة استقطب مشاركين من 96 دولة، وشهد حضور أكثر من 8 آلاف و440 شخصًا في برنامج الأعمال، ونحو 200 فعالية و148 جلسة، إضافة إلى تغطية إعلامية واسعة بمشاركة أكثر من 500 ممثل لوسائل الإعلام.