بعد معسكر استمر أسبوعين في أحد فنادق منطقة كوندو السياحية..

منتخب إيران يتوجه من تركيا إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم بعد معسكر استمر أسبوعين في أحد فنادق منطقة كوندو السياحية..

أنطاليا / الأناضول

غادر المنتخب الإيراني لكرة القدم، السبت، مدينة أنطاليا التركية التي كان يقيم معسكرا تدريبيا فيها استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد معسكر استمر أسبوعين في أحد فنادق منطقة كوندو السياحية، غادر المنتخب الإيراني مطار أنطاليا متوجها إلى المكسيك لمواصلة استعداداته قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وقد استقلت بعثة المنتخب طائرة متجهة إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.

وسيخوض المنتخب الإيراني مباراته الأولى في البطولة أمام منتخب نيوزيلندا يوم 15 يونيو/حزيران.

وخلال معسكره في أنطاليا، خاض المنتخب الإيراني مباراتين وديتين، ففاز على منتخب غامبيا بنتيجة 3-1، وعلى منتخب مالي بنتيجة 2-0.

وفي وقت سابق السبت، نددت إيران بما وصفته بـ"المعاملة التمييزية المتعمدة" من جانب الولايات المتحدة، الدولة المشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، لعدم منحها تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني لحضور البطولة.

وفي منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قالت السفارة الإيرانية لدى تركيا: "لا يمكنكم تبرير السلوك الذي ينتهك لوائح الفيفا ويخالف التزامات الولايات المتحدة تجاه الدولة المضيفة بمجرد مدح أنفسكم".

والجمعة، أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أنه بناءً على توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم تسليم جوازات سفر أفراد المنتخب الإيراني إلى السفارة الأمريكية في أنقرة لاستكمال إجراءات التأشيرة.

وتابعت السفارة الإيرانية: "لماذا لا تقولون إنه تم رفض منح تأشيرات دخول لجزء كبير من الطاقم الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين وغيرهم ممن يشكلون جزءا لا يتجزأ من أي فريق كرة قدم وطني؟".

وأوضحت أن هذا "يمثل أسوأ شكل ممكن من أشكال التدخل المتحيز سياسيا في الرياضة. ويجب على الفيفا محاسبة الولايات المتحدة على انتهاكات قواعدها وعلى المعاملة التمييزية للمنتخب الإيراني لكرة القدم".

وكانت وكالة أنباء فارس أعلنت، الجمعة، أن بعض أعضاء الطاقم الفني والإداري للفريق الإيراني لم يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وقبل أيام، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للمشرعين بأنه لن يسمح لوفد كرة القدم الإيراني بضم أفراد مرتبطين بالحرس الثوري.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثالثة والعشرون من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في 11 يونيو/ حزيران الجاري، وستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستكون هذه النسخة الأولى من المسابقة التي تشهد استقبال الدولة المضيفة لفريق دولة تخوض معها حربا، علما بأن المنتخب الإيراني نقل مقر إقامته إلى المكسيك رغم أنه سيخوض مبارياته بالمجموعة السابعة على الأراضي الأمريكية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي تتواصل هدنة مؤقتة هشة بين طهران وواشنطن، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.