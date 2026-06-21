انطلقت في يافا ومن المقرر أن تستمر حتى صباح الثلاثاء دون الإشارة إلى طبيعة المناورات، وفق بيان للجيش..

مناورات عسكرية إسرائيلية تزامنا مع العدوان على لبنان ومفاوضات سويسرا انطلقت في يافا ومن المقرر أن تستمر حتى صباح الثلاثاء دون الإشارة إلى طبيعة المناورات، وفق بيان للجيش..

خالد يوسف/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدء مناورات عسكرية في مدينة يافا (وسط)، بالتزامن مع استمرار عدوانه على لبنان وقطاع غزة رغم اتفاقي وقف إطلاق النار، وقبيل مفاوضات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وقال الجيش، في بيان، إن مناورات عسكرية في محيط منطقة يافا بدأت الأحد، ومن المتوقع أن تنتهي صباح الثلاثاء.

وأوضح الجيش أن المناورات ستشهد "تحركات مكثفة لقوات الأمن والمركبات"، لافتا إلى أنه تم "التخطيط لها مسبقا كجزء من برنامج التدريبات لعام 2026".

ولم يشر الجيش إلى طبيعة هذه المناورات، كما لم يورد تفاصيل إضافية.

وعادة يجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية دورية سنوية، إلا أن وتيرتها تعززت خلال أكثر من عامين بالتزامن مع عدوانه المستمر على 6 جبهات عربية وإسلامية وهي قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن وإيران.

ويرى مراقبون أن بعض هذه المناورات قد تشكل تمهيدا لتصعيد عمليات هجومية يخطط لها الجيش.

وتتزامن المناورات مع انتقادات داخلية إسرائيلية للتفاهم الأمريكي - الإيراني لإنهاء الحرب، والذي تم التوصل إليه بوساطة باكستانية ودخل حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران الجاري، ويهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

كما تأتي بالتزامن مع محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد".