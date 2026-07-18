إدارته تجري "مناقشات نشطة" مع المستشار القانوني للمدينة، قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة..

ممداني يبحث قانونيا إمكان توقيف نتنياهو في نيويورك إدارته تجري "مناقشات نشطة" مع المستشار القانوني للمدينة، قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة..

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول



قال عمدة نيويورك زهران ممداني، السبت، إن إدارته تبحث مدى امتلاكها صلاحية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة.

وأوضح أن إدارته تجري مشاورات مع المستشار القانوني للبلدية بشأن إمكان تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

يأتي ذلك قبيل زيارة متوقعة لنتنياهو إلى نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويمثل ذلك انتقالا بالقضية من تعهد انتخابي أعلنه ممداني خلال حملته لرئاسة البلدية عام 2025، إلى مشاورات قانونية بشأن حدود صلاحيات إدارته وإمكان تنفيذ المذكرة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ممداني قوله إن إدارته تجري "مناقشات نشطة" مع المستشار القانوني للمدينة بشأن القضية.

وأضاف: "سنفعل كل ما يسمح لنا القانون بفعله في مدينة نيويورك، لكننا لن نضع قوانين خاصة بنا من أجل ذلك".

وسبق أن أعلن ممداني، خلال حملته الانتخابية عام 2025، عزمه إصدار تعليمات لشرطة نيويورك بتوقيف نتنياهو إذا زار المدينة، استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

كما قال ممداني في تصريحات سابقة إنه يعتقد أن "مكان نتنياهو هو في لاهاي"، مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، واصفا إياه بأنه "مجرم حرب".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتشمل الاتهامات استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، فضلا عن جرائم القتل والاضطهاد وأفعال أخرى غير إنسانية.

وتتعلق الاتهامات بأفعال ارتُكبت خلال الفترة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/ أيار 2024 على الأقل، بحسب المحكمة.

ولم يصدر حكم بإدانة نتنياهو، إذ لا يزال مطلوبا بموجب مذكرة التوقيف، بينما ترفض إسرائيل اختصاص المحكمة والاتهامات الموجهة إليه.

غير أن إمكان تنفيذ المذكرة في نيويورك يواجه عقبات قانونية، نظرا إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، قال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس إن عمدة المدينة لا يملك صلاحية إصدار أمر بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف أكونيس، وفق صحيفة "معاريف" العبرية: "بدلا من الخوض في أمور لا يملك صلاحية التدخل فيها، من الأفضل له أن يتولى إدارة مدينة نيويورك".

وسبق أن قال نتنياهو إنه غير قلق من تعهد ممداني بتوقيفه، وإنه سيزور نيويورك رغم موقف العمدة، كما اتهمه بدعم حركة "حماس".

وفي المقابل، أكد ممداني مرارا رفضه معاداة السامية، وتعهد بحماية الجالية اليهودية في نيويورك، مميزا بين انتقاده سياسات الحكومة الإسرائيلية وموقفه من اليهود.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل 73 ألفا و269 فلسطينيا، وأصابت 173 ألفا و811 آخرين، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع، السبت.

كما خلفت الحرب دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في غزة.

وفاز ممداني بانتخابات رئاسة بلدية نيويورك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وتولى منصبه مطلع يناير/ كانون الثاني 2026.

وبذلك أصبح أول مسلم وأول أمريكي من أصول جنوب آسيوية يتولى رئاسة بلدية نيويورك، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل.