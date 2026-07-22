عمدة نيويورك أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وسائر المتهمين بارتكاب جرائم حرب لا مكان لهم في المدينة

ممداني: لا أملك صلاحية اعتقال نتنياهو وعلى الحكومة الفيدرالية التحرك عمدة نيويورك أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وسائر المتهمين بارتكاب جرائم حرب لا مكان لهم في المدينة

أنقرة/ الأناضول

أكد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني، الأربعاء، أنه لا يملك صلاحيات قانونية لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زيارته المدينة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ودعا الحكومة الفيدرالية لاتخاذ هذه الخطوة.

وقال ممداني، في مقطع فيديو نشره عبر منصة شركة إكس الأمريكية، إن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب، محملا إياه مسؤولية "الإبادة الجماعية" التي أودت بحياة أكثر من 73 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى استهداف الأطفال والمستشفيات في قطاع غزة، والحصار المفروض على الغذاء، ومقتل العاملين في المجال الإنساني والصحفيين، مضيفا: "القنابل التي تقتل الناس تُموَّل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى في أوضاع كارثية، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقب أكثر من عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطيني.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل الإبادة عبر الحصار والقصف اليومي الذي يسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.​​​​​​​



وأوضح ممداني أن سلطات مدينة نيويورك درست جميع السبل القانونية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لا تمتلك صلاحية مستقلة لتنفيذها.

وأضاف: "الحكومة الفيدرالية تمتلك هذه الصلاحية، وأدعوها إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ المذكرة".

وشدد على أن نتنياهو وسائر المتهمين بارتكاب جرائم حرب لا مكان لهم في مدينة نيويورك.

والسبت، قال ممداني إن إدارته تبحث مدى امتلاكها صلاحية توقيف نتنياهو إذا زار المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ممداني قوله إن إدارته تجري "مناقشات نشطة" مع المستشار القانوني للمدينة بشأن القضية.

وسبق أن أعلن ممداني، خلال حملته الانتخابية عام 2025، عزمه إصدار تعليمات لشرطة نيويورك بتوقيف نتنياهو إذا زار المدينة، استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

كما قال ممداني في تصريحات سابقة إنه يعتقد أن "مكان نتنياهو هو في لاهاي"، مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، واصفا إياه بأنه "مجرم حرب".



وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتشمل الاتهامات استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، فضلا عن جرائم القتل والاضطهاد وأفعال أخرى غير إنسانية.