كيريل دميترييف الممثل الخاص للرئيس الروسي: "إذا لم يغيّر سياساته، فإن الدور سيأتي على ميرتس"..

ممثل بوتين: ميرتس قد يكون التالي بعد استقالة ستارمر كيريل دميترييف الممثل الخاص للرئيس الروسي: "إذا لم يغيّر سياساته، فإن الدور سيأتي على ميرتس"..

موسكو/الأناضول

قال كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس "قد يكون التالي" إذا لم يجرِ تعديلات على سياساته، وذلك في تعليق له على استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.



جاء ذلك في تدوينة نشرها دميترييف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على حسابه بمنصة شركة إكس الأمريكية الاثنين.

واتهم المسؤول الروسي ستارمر باتباع سياسات خاطئة في مجالات الهجرة والجريمة والطاقة والاقتصاد.

وقال: "لم يتمكن من حماية بريطانيا، وكان يقود الحضارة الغربية نحو التدمير".



وأردف متحدثا عن المستشار الألماني: "إذا لم يغيّر سياساته، فإن الدور سيأتي على ميرتس".

كما زعم دميترييف أن "بريطانيا بحاجة إلى زعيم من طراز ونستون تشرشل لحل المشكلات التي تسبب فيها رؤساء الوزراء السبعة الذين تولوا السلطة خلال السنوات العشر الأخيرة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين استقالته من منصبه ومن قيادة "حزب العمال"، لكنه أشار إلى أنه سيواصل مهامه رئيسا للوزراء إلى حين انتخاب خلف له.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الدعوات لاستقالة ستارمر على خلفية خسائر الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، إضافة إلى استمرار أزمة غلاء المعيشة دون حلول ملموسة.

والأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيستقيل من منصبه، متهما إياه بالفشل في ملفات الهجرة والطاقة.

