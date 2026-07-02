ملك البحرين يبحث مع قائد "سنتكوم" التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة

إسطنبول / الأناضول

الملك حمد بن عيسى أشاد بما يجمع البحرين والولايات المتحدة من “علاقات ثنائية وثيقة وتنسيق مستمر”

قائد "سنتكوم" قال إنه كرّم جنودا وبحارة أمريكيين ضمن وحدة مشتركة لمكافحة الطائرات المسيّرة في البحرين

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الخميس، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر، التعاون الدفاعي والتنسيق العسكري بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل كوبر والوفد المرافق له، خلال زيارة للمسؤول الأمريكي إلى المملكة لم يُعلن عن مدتها.

وأشاد الملك بما وصفه بـ"العلاقات الثنائية الوثيقة والتنسيق المستمر" بين المنامة وواشنطن، ولا سيما في الشؤون الدفاعية والتنسيق العسكري، منوها بأهمية دور الولايات المتحدة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق الوكالة.

ويأتي اللقاء غداة مشاركة كوبر في حوار أمني إقليمي استضافته المنامة، بمشاركة قادة دفاع من 12 دولة، تشمل البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

وبحث المشاركون البيئة الأمنية الإقليمية وفرص تعزيز التعاون الدفاعي، مع تأكيد الالتزام بحرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.

وفي سياق زيارته، قال كوبر بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه كرم جنودا وبحارة أمريكيين ضمن وحدة مشتركة لمكافحة الطائرات المسيّرة في البحرين، "تقديرا لنجاحهم في إسقاط 14 طائرة مسيرة هجومية إيرانية أحادية الاتجاه خلال الأسابيع الماضية".

ويأتي الحراك الأمني الأمريكي في المنطقة بينما تواصل واشنطن وطهران مفاوضات بشأن اتفاق نهائي يتناول الملف النووي، عقب مذكرة تفاهم أُبرمت في يونيو/ حزيران 2026، وتضمنت وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

