ملكة بلجيكا تقود بعثة اقتصادية تضم وزراء ومستثمرين إلى تركيا الملكة ماتيلد استضافت نخبة من الخبراء استعدادا للزيارة بين 10 و14 مايو

إسطنبول / الأناضول

تقود ملكة بلجيكا ماتيلد بعثة اقتصادية رفيعة المستوى إلى تركيا في الفترة بين 10 و14 مايو/ أيار الجاري لإجراء مباحثات وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات مع الجانب التركي.

وبحسب مراسل الأناضول، ذكر القصر الملكي البلجيكي عبر منصة إنستغرام، الأربعاء، أن الملكة ماتيلد استضافت نخبة من الخبراء استعدادا لزيارة البعثة الاقتصادية إلى تركيا بين 10 و14 مايو.

وأشار القصر إلى أن الملكة أجرت مع الخبراء مباحثات بشأن تحول الطاقة، وأنشطة الموانئ، والنقل، والخدمات اللوجستية، والصحة، والصناعات الدوائية الحيوية، وقطاعي الطيران والدفاع.

ويتضمن برنامج البعثة الاقتصادية التي تترأسها الملكة ماتيلد إلى تركيا عقد لقاءات مع الجانب التركي في مدينة إسطنبول أيام 10 و11 و12 مايو، وفي العاصمة أنقرة يومي 13 و14 مايو.

وسيضم الوفد وزيري الخارجية مكسيم بريفو، والدفاع ثيو فرانكن، ورئيس وزراء إقليم بروكسل العاصمة بوريس ديلييس، ورئيس وزراء إقليم فلاندرز ماتياس ديبندايلي، ووزير الاقتصاد في إقليم والونيا بيير-إيف جيوليه.

ويتوقع أن يشارك في البعثة أيضا وفد يضم 450 شخصية، بينهم نحو 250 رجل/ سيدة أعمال.

ومن المرتقب توقيع 39 اتفاقية بين شركات بلجيكية وتركية في إطار البعثة، وتفعيل اتفاقيات سياسية بين حكومتي البلدين في مجالي الدفاع والضمان الاجتماعي.