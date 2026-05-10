ملكة بلجيكا تصل تركيا على رأس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى

إسطنبول / الأناضول

وصلت إلى إسطنبول بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى برئاسة ملكة البلاد ماتيلد، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وبلجيكا، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين.

وحطّت الطائرة التي تقل الملكة والوفد المرافق لها في مطار إسطنبول ظهر الأحد، حيث كان في استقبالهم وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، وعدد من المسؤولين.

وتقود ملكة بلجيكا ماتيلد البعثة الاقتصادية رفيعة المستوى إلى تركيا في الفترة بين 10 و14 مايو/ أيار الجاري لإجراء مباحثات وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات مع الجانب التركي.

ويضم الوفد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية مكسيم بريفو، ووزير الدفاع المسؤول أيضا عن التجارة الخارجية ثيو فرانكن، ورئيس وزراء إقليم بروكسل العاصمة بوريس ديلييس، ورئيس وزراء إقليم فلاندرز ماتياس ديبندايلي، ووزير الاقتصاد في إقليم والونيا بيير-إيف جيوليه.

ويشارك في البعثة أيضا وفد يضم 428 ممثلا عن القطاع الخاص في بلجيكا.

ويتوقع أن تسهم الزيارة في إظهار الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات التركية البلجيكية التي اكتسبت زخما خلال الفترة الأخيرة، من خلال تنويع مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل شامل.

ومن المنتظر أن تشهد المباحثات بين الجانبين تقييما لفرص الاستثمار والأعمال في قطاعات رئيسية، على رأسها الطاقة، والصناعات الدفاعية، والطيران، والخدمات اللوجستية، والصحة وعلوم الحياة، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، إلى جانب تنظيم زيارات للشركات وعقد لقاءات ثنائية واتصالات مباشرة بين الشركات.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا وبلجيكا بلغ نحو 9.2 مليارات دولار عام 2025.

وفي الفترة الممتدة بين عام 2002 ويناير/ كانون الثاني 2026، بلغت الاستثمارات البلجيكية في تركيا 9.3 مليارات دولار.

فيما بلغت الاستثمارات التركية في بلجيكا خلال الفترة نفسها 490 مليون دولار.

ويؤدي نحو 300 ألف مواطن تركي يعيشون في بلجيكا دور جسر مهم بين البلدين، كما يسهمون بشكل ملحوظ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية البلجيكية.

وسبق لبلجيكا أن نظمت مهمة اقتصادية إلى تركيا عام 2012، حين ترأس الملك فيليب الوفد بصفته وليا للعهد آنذاك، فيما رافقته الملكة ماتيلد بصفتها أميرة.