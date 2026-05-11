ملكة بلجيكا تزور متحف إسطنبول البحري اطلعت على معلومات عن القوارب التاريخية والقطع الأثرية المعروضة في المتحف

إسطنبول / الأناضول

زارت ملكة بلجيكا ماتيلد والوفد المرافق لها، الاثنين، متحف إسطنبول البحري شمال غربي تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول أن الملكة ماتيلد اطلعت خلال الزيارة على معلومات عن القوارب التاريخية والقطع الأثرية في المتحف.

وأمس الأحد، استقبلت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، ملكة بلجيكا ماتيلد، في قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول.

وفي وقت لاحق، زارت أردوغان مع الملكة ماتيلد معرض "قرن من الأناقة"، الذي نظمه معهد النضوج، ويهدف إلى إعادة تعريف الإرث الثقافي التركي المتوارث.

يُذكر أن الملكة ماتيلد وصلت تركيا الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.