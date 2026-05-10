ملكة بلجيكا تتجول في منطقة أورطاكوي السياحية بإسطنبول في إطار زيارة تقوم بها الملكة إلى تركيا ضمن "المهمة الاقتصادية"

إسطنبول/ الأناضول

زارت ملكة بلجيكا ماتيلد، والوفد المرافق لها، الأحد، منطقة أورطاكوي في إسطنبول، وذلك في إطار زيارة تقوم بها الملكة إلى تركيا ضمن "المهمة الاقتصادية".

وتجولت الملكة ماتيلد، في أورطاكوي، والتقطت الصور التذكارية، وسط اهتمام السياح المحليين والأجانب.

وفي وقت سابق الأحد، التقت الملكة ماتيلد، عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، في قصر دولمة بهتشة.

كما زارت برفقة أمينة أردوغان، معرض "قرن من الأناقة" الذي نظمه معهد النضوج، ويعيد تعريف التراث الثقافي التركي الموروث من الماضي باعتباره عنصرا ديناميكيا يساهم في بناء المستقبل.

وفي وقت لاحق، زارت الملكة ماتيلد، مركز أوزدمير بيرقدار للتكنولوجيا الوطنية في إسطنبول.

جدير بالذكر أن الملكة ماتيلد، وصلت في وقت سابق الأحد، إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من غدٍ الاثنين، لقاءاتها الرسمية.

وأوضحت الخارجية التركية، الأحد، في بيان، أن الوفد البلجيكي سيجري لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.

