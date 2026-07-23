الاجتماع يأتي ضمن جهود متعددة الجنسيات مع قوة الاستقرار الدولية، وفق ممثل مجلس السلام في غزة..

ملادينوف يبحث مع وحدتين من المغرب وكوسوفو الانتشار بغزة الاجتماع يأتي ضمن جهود متعددة الجنسيات مع قوة الاستقرار الدولية، وفق ممثل مجلس السلام في غزة..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، الأربعاء، عقد اجتماع مع وحدتين من المغرب وكوسوفو، استعدادا لعمليات انتشار مرتقبة في القطاع.

وقال ملادينوف، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الاجتماع عُقد الأربعاء، خلال زيارة إلى غزة "استعداداً لعمليات الانتشار المقبلة".

ووصف الاجتماع بأنه "مثمر"، معربا عن شكره للوحدتين على مساهماتهما وتطلعه إلى العمل معهما.

وأوضح ملادينوف أن الجهود متعددة الجنسيات مع قوة الاستقرار الدولية متواصلة.

والأسبوع الماضي، أعلن المغرب، توقيع اتفاق بشأن مشاركته في قوة الاستقرار الدولية في غزة، من خلال نشر ضباط ساميين لدى القيادة المشتركة للقوة، دون تحديد عددهم.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وتشمل عدة هيئات، بينها "مجلس السلام" و"قوة الاستقرار الدولية".

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وجرى التوصل إلى الخطة بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف مصاب، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.