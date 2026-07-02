القيادي في حركة "فتح" يقبع في العزل منذ نوفمبر 2023

مكتب البرغوثي: إسرائيل تشدد عزله الانفرادي في سجن غانوت القيادي في حركة "فتح" يقبع في العزل منذ نوفمبر 2023

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قال مكتب القيادي الأسير في حركة "فتح" مروان البرغوثي، الخميس، إن مصلحة السجون الإسرائيلية شددت مؤخرا إجراءات عزله الانفرادي داخل سجن "غانوت"، حيث يقبع في العزل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

ويقبع البرغوثي، بحسب بيان لنادي الأسير، في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، بعد سنوات من المطاردة والإبعاد القسري، فيما أمضى فترات طويلة في العزل الانفرادي إلى جانب عدد من قادة الحركة الأسيرة.

وأفاد المكتب، في بيان، أن السلطات الإسرائيلية تنقل البرغوثي بصورة متكررة بين أقسام العزل الانفرادي في عدة سجون.



واعتبر البيان، ذلك "إجراءات تعسفية ممنهجة" بحقه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح أن مصلحة السجون شددت إجراءات العزل الانفرادي.

وبحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، تشمل إجراءات التشديد بحق الأسرى في العزل الانفرادي فصلهم عن بقية المعتقلين، وتكرار نقلهم بين السجون والأقسام، وتقييد تواصلهم مع محاميهم وعائلاتهم، إلى جانب الحد من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية.

ولم يتسن للأناضول، التحقق من تطبيق هذه الإجراءات تحديدا بحق البرغوثي، في سجن "غانوت".

فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن إدارة السجون قررت فرض عزل انفرادي على البرغوثي لأسبوعين، تنفيذا لعقوبة فرضت عليه الأسبوع الماضي.

وأضافت الإذاعة، أن محامي البرغوثي تقدم بالتماس إلى القضاء الإسرائيلي بعد تعذر لقائه خلال الفترة الماضية، وأن أقرب موعد زيارة عرضته إدارة السجون سيكون في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، زنزانة البرغوثي وهدده بالقتل، وفق مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم تصدر مصلحة السجون الإسرائيلية تعليقا على ما أورده مكتب البرغوثي بشأن تشديد إجراءات عزله وظروف احتجازه في سجن "غانوت"، حتى الساعة 16:30 ت.غ.

والبرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وقيادي فلسطيني بارز، اعتقلته إسرائيل في أبريل/ نيسان 2002، ويقضي 5 أحكام بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم القتل والشروع فيه، فيما يحظى بشعبية واسعة في الأوساط الفلسطينية.

ورغم الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقات تبادل، أحدثها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في 10 أكتوبر الماضي، ترفض إسرائيل إطلاق سراح البرغوثي وعدد من الأسرى الفلسطينيين البارزين.

وتصاعدت الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين بالتوازي مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و400 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم خلال الاحتجاز.

