المقهى افتتحته بلدية كيليس التركية وهو أيضا مركز يقدم خدمات الاستشارات النفسية، وأنشطة للأطفال، وورش عمل..

مقهى المرأة في كيليس.. مساحة اجتماعية لدعم النساء وتعزيز مهاراتهن المقهى افتتحته بلدية كيليس التركية وهو أيضا مركز يقدم خدمات الاستشارات النفسية، وأنشطة للأطفال، وورش عمل..

كيليس/ الأناضول

يحظى "مقهى المرأة" الذي افتتحته بلدية كيليس التركية بهدف تعزيز مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية، باهتمام واسع لما يقدمه من أنشطة اجتماعية وخدمات تنموية تسهم في تطوير المهارات الشخصية والدعم النفسي والاجتماعي.

صورة : İbrahim Özcan/AA

ويقتصر المقهى على تقديم خدماته للنساء والأطفال فقط، حيث يمكن للنساء الجلوس وتبادل الأحاديث وقضاء الوقت في أجواء مريحة، بينما يستمتع الأطفال بمناطق اللعب، ويستفيدون من المكتبة، ويشاركون في مختلف الأنشطة.

صورة : İbrahim Özcan/AA

كما يضم المقهى معرضاً لمنتجات الأشغال اليدوية الخاصة بمدينة كيليس، وينظم ورش عمل وأنشطة للتطوير الشخصي، إضافة إلى فعاليات تطوعية.

صورة : İbrahim Özcan/AA

وفي حديثها للأناضول، قالت مسؤولة المقهى زرين جان أرسلان إن الهدف من المشروع هو توفير بيئة تشعر فيها النساء بالراحة والدعم.

وأضافت أرسلان: "إلى جانب خدمات المقهى، لدينا ورش عمل ومناطق مخصصة لأنشطة الأطفال. ونسعى إلى ترك أثر إيجابي في حياة النساء من خلال الأخصائيات النفسيات والمستشارات العاملات لدينا".

من جانبهن، أوضحت الأخصائية النفسية مليسا كباكتشي والمستشارة النفسية نور قوش أنهن يقدمن جلسات فردية وجماعية موجهة للنساء والأطفال والمراهقات.

كما قالت عائشة قره داغ (84 عاماً)، وهي من المواظبات على ارتياد المقهى، إن "مقهى المرأة" يمثل لها مكاناً مهماً للقاء الآخرين، خاصة أنها تعيش بمفردها.