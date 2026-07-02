- وضع حجر أساس المقر في 30 أغسطس 2021 بحضور الرئيس أردوغان - يقام فيه الأسبوع المقبل حفل استقبال وزراء دفاع وكبار مسؤولي حلف الناتو

مقر "آي يلدز" التركي.. أيقونة عسكرية تستضيف أول فعالية بقمة الناتو - وضع حجر أساس المقر في 30 أغسطس 2021 بحضور الرئيس أردوغان - يقام فيه الأسبوع المقبل حفل استقبال وزراء دفاع وكبار مسؤولي حلف الناتو

أنقرة / الأناضول

يستعد مقر القيادة العسكرية المشتركة "آي يلدز" الذي يجمع القيادات العليا للقوات المسلحة التركية، أول فعالية رسمية له ضمن أعمال القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تعقد الأسبوع المقبل.

وأفاد مراسل الأناضول الخميس، أن معظم أعمال المقر الذي وضع حجر أساسه في 30 أغسطس/آب 2021 بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتمل، ليجمع تحت سقفه قيادة القوات المسلحة التركية.

ويستعد المقر لاستضافة أول فعالية رسمية له، وذلك ضمن أعمال قمة الناتو المقرر عقدها بالعاصمة أنقرة في 7 و8 يوليو/تموز.

وفي إطار القمة سيقام في قسم "النجمة" من مقر "آي يلدز" حفل استقبال على شرف وزراء الدفاع الضيوف وكبار مسؤولي الناتو.

ويضم مقر "آي يلدز" في مجمع واحد كلاً من وزارة الدفاع التركية، ورئاسة الأركان العامة، وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية، بما يسهم في جمع القيادة العليا للقوات المسلحة تحت سقف واحد، ويعزز قدرات القيادة والعمليات المشتركة على المستوى الاستراتيجي.

وصُمم مجمع "آي يلدز" (الهلال والنجمة) مستلهماً شكله من العلم التركي الذي يتوسطه الهلال والنجمة، ويتميز بتصميم معماري فريد، ومفهوم المباني الذكية، والبنية الصديقة للبيئة، إلى جانب بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة التركية الحالية والمستقبلية بأعلى المستويات.

كما زُوّد المشروع بأحدث التقنيات، بدءاً من أنظمة الأمن السيبراني والحماية الباليستية، وصولاً إلى التدابير المتخذة لمواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.



والمقر مزود أيضا بحلول هندسية متطورة، ليغدو أحد أبرز المقار العسكرية النموذجية في العالم، مدعوماً بإجراءات أمنية تعتمد على مفهوم "القبة الفولاذية".

وتبلغ المساحة الإجمالية للمقر الجديد 12 مليون و620 ألف متر مربع، وهو قادر على استيعاب 15 ألف شخص.