انتحاري حاول اقتحام مركز الشرطة، وقام بتفجير المواد المتفجرة التي كانت بحوزته عقب تصدي عناصر الشرطة له في ولاية خیبر بختونخوا..

مقتل 7 أشخاص في تفجير استهدف مركز شرطة شمال غربي باكستان انتحاري حاول اقتحام مركز الشرطة، وقام بتفجير المواد المتفجرة التي كانت بحوزته عقب تصدي عناصر الشرطة له في ولاية خیبر بختونخوا..

أنقرة / الأناضول



قتل 7 أشخاص وأُصيب 20 آخرون، الأحد، جراء تفجير وقع أمام مركز للشرطة في ولاية خیبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

ووفقا لما أوردته صحيفة "داون" المحلية نقلا عن مسؤولين، وقع الانفجار أمام مركز شرطة في منطقة "سوات" التابعة للولاية.

وذكر المسؤولون وفق ما أوردته "داون" أن انتحاريا حاول اقتحام مركز الشرطة، وقام بتفجير المواد المتفجرة التي كانت بحوزته عقب تصدي عناصر الشرطة له.

وأفادت السلطات بأن التفجير تزامن مع تجمع لمئات الأشخاص في المنطقة للمشاركة في مظاهرة احتجاجية، مما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

فيما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

