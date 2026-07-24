مقتل 4 أشخاص في غارة أمريكية على مدينة أهواز الإيرانية وفق وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية..

طهران/ الأناضول



أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الجمعة، بمقتل 4 أشخاص جراء هجوم أمريكي على مدينة الأهواز في محافظة خوزستان الإيرانية، القريبة من الحدود العراقية.

وذكرت الوكالة أن محافظة خوزستان أعلنت أن عدة مواقع في مدينة الأهواز تعرضت لهجمات صاروخية نفذتها الولايات المتحدة.

وأضافت أن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل 4 أشخاص في الأهواز وإصابة 5 آخرين.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تنفيذ الموجة الثالثة عشرة من هجماتها على أهداف إيرانية.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.