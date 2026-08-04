وفق ما أعلنه الحاكم المعيّن من قبل روسيا في سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف.

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بشبه جزيرة القرم وفق ما أعلنه الحاكم المعيّن من قبل روسيا في سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف.

موسكو/ الأناضول

قُتل 4 أشخاص، بينهم جندي، وأصيب 4 آخرون، إثر إطلاق عسكري النار على زملائه وعلى مدنيين في شبه جزيرة القرم.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الحاكم المعيّن من قبل روسيا في مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، عبر منشور على حسابه في تطبيق تلغرام.

وأوضح رازفوجاييف أن جندياً أطلق النار على زملائه وعلى مدنيين في قرية خميلنيتسكي، الواقعة قرب مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل جندي و3 مدنيين، إضافة إلى إصابة 4 آخرين، دون الإشارة إلى دوافع منفذ الهجوم.

وأشار رازفوجاييف إلى توقيف الجندي منفذ الهجوم وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وعقب استفتاء من جانب واحد جرى في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.