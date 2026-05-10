مقتل 3 عناصر شرطة في هجوم شمال غربي باكستان في اشتباكات اندلعت عقب هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة

بيشاور/ الأناضول

قتل ما لا يقل عن 3 من عناصر الشرطة في اشتباكات اندلعت عقب هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة شمال غربي باكستان.

وصرح مسؤول الشرطة زاهد خان، في بيان صحفي، السبت، بأن انتحاريا ومسلحين آخرين فجروا سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في منطقة بانو، بإقليم خيبر بختونخوا، على الحدود مع أفغانستان.

وأوضح خان، أن الانفجار أدى إلى تدمير مركز الشرطة وعدد من المنازل القريبة.



وأشار إلى أن الاشتباكات التي أعقبت الهجوم أسفرت عن مقتل 3 من رجال الشرطة.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



وتشهد باكستان تصاعدًا في الهجمات المسلحة، خصوصًا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بتنفيذ هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكمًا ذاتيًا لقومية البلوش.