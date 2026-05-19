مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح على مركز إسلامي في كاليفورنيا وانتحار المنفذين الاثنين، والسلطات تتعامل مع الواقعة على أنها "جريمة كراهية"..

أنقرة / الأناضول

قتل 3 أشخاص مساء الاثنين، بهجوم مسلح استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس شرطة سان دييغو سكوت وال إن 3 أشخاص قتلوا في الهجوم، بينهم أحد أفراد الأمن.

وأفاد مسؤولون بأن المهاجمين الاثنين انتحرا، وأن التحقيق في الواقعة جار، ويجري التعامل معها على أنها "جريمة كراهية".

ولم يتم حتى الآن تحديد هوية المشتبه بهما.

من جانبه، أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" الهجوم، وأوضح في بيان أن أطفالا كانوا يتلقون التعليم داخل المركز أثناء وقوعه.