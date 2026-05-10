مقتل 15 من عناصر الشرطة الباكستانية بهجوم انتحاري

أنقرة/ الأناضول

قُتل 15 شرطيا باكستانيا في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان، الأحد، أن سيارة مفخخة هاجمت، السبت، نقطة تفتيش "فاتح خيل" التابعة للشرطة في منطقة بانو بالإقليم.

وأوضح البيان أن 18 عنصرا كانوا موجودين في نقطة التفتيش لحظة الهجوم، ما أسفر عن مقتل 15 منهم، وإصابة 3 آخرين.

وأضاف البيان أنه بعد الهجوم الانتحاري، فتح المهاجمون النار على نقطة التفتيش من عدة جهات بأسلحة ثقيلة، ما أدى إلى تدمير نقطة التفتيش بالكامل.

وتشهد باكستان تصاعدًا في الهجمات المسلحة، خصوصًا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بتنفيذ هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكمًا ذاتيًا لقومية البلوش.