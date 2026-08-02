مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا السلطات فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الهجوم

أبوجا/ الأناضول

قتل 12 شخصا، الأحد، في هجوم مسلح شنّته عناصر مجهولة بولاية سوكوتو، شمال غربي نيجيريا.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، استهدف هجوم مسلح نفذه مسلحون لم تُحدد هويتهم بعد، منطقة "سابون بيرني" التابعة لولاية سوكوتو.

وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا وإصابة عدد كبير آخر بجروح.

فيما أعلن المتحدث باسم شرطة ولاية سوكوتو أحمد رفاعي، في تصريح صحفي، فتح تحقيق واسع حول ملابسات الهجوم.

وتُعد منطقة "سابون بيرني"، المحاذية للحدود مع النيجر، من أكثر المناطق التي تشهد اضطرابات وأزمات أمنية حادة في السنوات الأخيرة، جراء الاقتحامات المتكررة التي تشنها جماعات مسلحة على قرى، وما يرافقها من عمليات خطف ونهب للمواشي وطلبات فدية.

وتعاني نيجيريا منذ فترة طويلة من هجمات تشنها عصابات مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن اعتداءات تنفذها تنظيمات إرهابية، في مقدمتها "بوكو حرام" وتنظيم داعش في غرب إفريقيا.