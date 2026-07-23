الجيش الإسرائيلي ادعى أن القتيل نفذ "عملية طعن" ضد أحد جنوده

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الجيش الإسرائيلي ادعى أن القتيل نفذ "عملية طعن" ضد أحد جنوده

القدس / الأناضول

قُتل فلسطيني، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى أنه طعن جنديا داخل موقع عسكري شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن "عملية طعن" وقعت قرب مستوطنة "غانيم"، وإن قواته أطلقت النار على منفذها ما أدى إلى "تحييده"، وفق تعبير الجيش.

من جانبها، ادعت هيئة البث الإسرائيلية أن فلسطينيا وصل موقع عسكري في المنطقة وطعن جنديا في ساقه، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

وأضافت الهيئة الرسمية أن الجنود أطلقوا النار على الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، دون الكشف عن هويته أو تقديم تفاصيل إضافية عن الحادثة.

ولم تتوفر على الفور رواية فلسطينية أو شهادات شهود عيان بشأن ملابسات الحادثة.