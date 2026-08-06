مقتل عسكريين إسرائيليين اثنين وإصابة 4 بانفجار عبوة في لبنان

إسطنبول / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل اثنين من عناصره وإصابة أربعة آخرين في حادث قالت قناة عبرية إنه نجم عن انفجار عبوة ناسفة في جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بمقتل كل من الرائد هاريل بيرنستوك والرقيب أول تامير فاكنين، الأربعاء.

وقالت القناة 12 العبرية إن الحادث نجم عن انفجار عبوة ناسفة في بلدة مجدل زون بقضاء صور في محافظة الجنوب اللبنانية.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لا يعلم ما إذا كانت العبوة الناسفة قد زُرعت حديثا في الموقع أم إنها عبوة قديمة.

والأربعاء، قُتل مواطن لبناني وأصيب 12 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين جنوبي لبنان، فيما غادرت عائلات من بلدة المنصوري منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء، وسط تصعيد عسكري.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 4 آلاف و333 قتيلا، و12 ألفا و250 جريحا، ونزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

ويتواصل العدوان رغم مفاوضات مستمرة بين بيروت وتل أبيب لليوم الثالث والأخير في إيطاليا، ورغم توقيعهما اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل كلا من فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.