مقتل عدة أشخاص في هجوم مسلح شمالي ألمانيا

كولن/ الأناضول

- الهجوم المسلح وقع في مدينة "شتاده" التابعة لولاية ساكسونيا السفلى

- مديرية شرطة "لونيبورغ" قالت إنها فرقها تواصل أعمال المعاينة والتحقيق في موقع الحادث

- لفتت إلى عدم توفر معلومات تفصيلية حتى الآن بشأن العدد الدقيق للضحايا، أو هوياتهم، أو الدوافع الكامنة وراء الهجوم

- موقع "تي أونلاين" (T-Online) الإخباري الألماني، أفاد استنادًا إلى معلومات أولية، بأن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص

قتل عدة أشخاص، الاثنين، إثر هجوم مسلح شهدته مدينة "شتاده" التابعة لولاية ساكسونيا السفلى، شمالي ألمانيا.

وأفادت مديرية شرطة "لونيبورغ"، في بيان عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية بوقوع هجوم مسلح في مدينة "شتاده"، مشيرة إلى إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق على خلفية الحادث.

وأكد البيان سقوط قتلى جراء الهجوم، دون ذكر عددهم، مطمئنًا المواطنين بعدم وجود "خطر مستمر يهدد السلامة العامة في الوقت الحالي" وفقًا للمعلومات الأولية.

وأضافت المديرية أن فرق الشرطة تواصل أعمال المعاينة والتحقيق في موقع الحادث، لافتة إلى عدم توفر معلومات تفصيلية حتى الآن بشأن العدد الدقيق للضحايا، أو هوياتهم، أو الدوافع الكامنة وراء الهجوم.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحادث وقع داخل أحد المنازل في وسط المدينة، وأن تعزيزات كبيرة من قوات الشرطة وفرق الإسعاف هرعت إلى المنطقة عقب سماع دوي إطلاق نار.

وفي سياق متصل، ادعى موقع "تي أونلاين" (T-Online) الإخباري الألماني، استنادًا إلى معلومات أولية، أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

كما نقلت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار عن مصادرها، مقتل أكثر من شخص في الهجوم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السلطات الرسمية لم تؤكد هذه الأرقام بعد.



ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة بيانًا تفصيليًا في الساعات القادمة يكشف ملابسات الحادث والحصيلة النهائية للضحايا.