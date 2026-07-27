مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بولاية واشنطن

إسطنبول/ الأناضول

قُتل شخصان وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار خلال مهرجان "بايت أوف سياتل" (Bite of Seattle) الغذائي في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

وأفادت غريس نونيز، المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في سياتل، في بيان الأحد، أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكرت نونيز أن شخصين لقيا حتفهما في موقع الحادث، بينما نُقل خمسة آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، إلى المستشفى.

بدوره، أفاد حاكم ولاية واشنطن، بوب فيرغسون، في بيان، بأن عمليات التحقيق جارية لكشف ملابسات الواقعة.

وأعرب عن أحر تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء للمصابين.