مقتل شخصين بغارة أمريكية على قارب في المحيط الهادئ الولايات المتحدة ادعت أن القارب كان "ينقل مخدرات"..

أنقرة / الأناضول

أعلن الجيش الأمريكي قصفه قاربا شرقي المحيط الهادئ بدعوى أنه كان ينقل مخدرات، ما أدى إلى مقتل شخصين.

جاء ذلك بتدوينة نشرتها القيادة الجنوبية الأمريكية "ساوثكوم" على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس.

وذكرت "ساوثكوم" أن الهجوم وقع الأربعاء ضد قارب قالت إنه "يدار من قبل تنظيمات إرهابية"، وأسفر عن مقتل شخصين، دون تعرض القوات الأمريكية لأذى.

وادعى البيان أن المعلومات الاستخباراتية أكدت تورط القارب في أنشطة تهريب مخدرات في شرقي المحيط الهادئ.

وتثير الهجمات التي يشنها الجيش الأمريكي على القوارب واستهدافه المباشر للأشخاص على متنها، جدلًا في المجتمع الدولي بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون".