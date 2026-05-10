مفاوضات تجارية أمريكية صينية قبيل قمّة ترامب وشي جين بينغ وزارة التجارة الصينية ذكرت أن وفدا صينيا سيجري مشاورات مع الجانب الأمريكي بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية الثلاثاء والأربعاء المقبلين في كوريا الجنوبية

بكين/ الأناضول

يعتزم وفدان من الولايات المتحدة والصين الاجتماع في كوريا الجنوبية لعقد جولة جديدة من المفاوضات الاقتصادية والتجارية، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع المقبل.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان، أن الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء المسؤول عن العلاقات الاقتصادية "هي ليفينغ"، سيجري مشاورات مع الجانب الأمريكي بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في كوريا الجنوبية.

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات، التي تهدف إلى حل التوترات التجارية والخلافات الاقتصادية الأخرى المتصاعدة بين الطرفين منذ العام الماضي بسبب الزيادات المتبادلة في الرسوم الجمركية، قبيل الزيارة التي يخطط ترامب لإجرائها إلى الصين الخميس والجمعة المقبلين.

وكان من المقرر سابقاً أن تُجرى زيارة ترامب إلى الصين بين 31 مارس/آذار و2 أبريل/نيسان، لكنها أُرجئت إلى 14 و15 مايو/أيار الجاري، بسبب الحاجة إلى بقائه في بلاده لمتابعة الحرب في إيران.

ـ بيسنت سيجري لقاءات باليابان وكوريا الجنوبية قبل التوجه للصين

من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه سيتوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية لعقد سلسلة لقاءات قبل "القمة التاريخية" المرتقبة في بكين بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأوضح بيسنت، أنه سيعقد الثلاثاء في طوكيو، مباحثات مع رئيسة الوزراء اليابانية تاكاييتشي ساناي، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص بشأن العلاقات الاقتصادية الأمريكية اليابانية.

وأضاف أنه سيلتقي الأربعاء، في سيول، مع ليفينغ، قبل أن يتوجه إلى بكين للمشاركة في قمة القادة بين ترامب و"شي".

