معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطينية "أريج"، ذكر أن المخطط يتضمن إنشاء مناطق سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل..

معهد فلسطيني: إسرائيل تقر مخططا استيطانيا على 6 آلاف دونم بـ"بيت لحم" معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطينية "أريج"، ذكر أن المخطط يتضمن إنشاء مناطق سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل..

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

قال معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطينية "أريج"، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية أقرت مخططا استيطانيا جديدا يستهدف نحو 6 آلاف دونم من أراضي محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأشار المعهد البحثي، وهو منظمة غير ربحية، في بيان، إلى أن الهيئة العامة لما يسمى بـ"المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" صادقت في 20 يوليو/ تموز الجاري على مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة "تقوع" جنوب بيت لحم، يمتد على مساحة تقارب 6 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وأضاف أن المخطط يتضمن إنشاء مناطق سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضي زراعية، إلى جانب مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة.

وذكر أن المصادقة على المخطط الاستيطاني الجديد جاءت بعد أسبوع من إعلان رئيس مجلس مستوطنات "غوش عتصيون"، يارون روزنتال، موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 6 مستوطنات جديدة في التجمع الاستيطاني.

وأوضح معهد "أريج" أن منطقة الريف الغربي والشرقي في محافظة بيت لحم، وهي عمود الاستيطان بالنسبة لحكومة إسرائيل، تعرف بالنسبة للإسرائيليين بتجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، ويضم قرابة 30 مستوطنة، بتعداد سكاني يصل إلى 120 ألف مستوطن.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، استولت إسرائيل خلال أول ألف يوم من حرب الإبادة على قطاع غزة على نحو 60 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما درست الجهات التخطيطية الإسرائيلية 524 مخططا هيكليا لصالح المستوطنات.

وتعد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تشهد الضفة الغربية تصعيدا في الأنشطة الاستيطانية والاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن مقتل 1182 فلسطينيا، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية حتى الاثنين.