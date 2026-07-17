"معاريف": 104 آلاف شخص غادروا إسرائيل بين عامي 2022 و2024 الصحيفة الإسرائيلية أرجعت الظاهرة إلى الوضع الأمني والانقسامات الاجتماعية وصعوبة شراء الشقق

القدس/ الأناضول

أظهرت معطيات نشرتها صحيفة "معاريف"، الجمعة، أن نحو 104 آلاف شخص غادروا إسرائيل بين عامي 2022 و2024، متأثرين بعوامل عديدة منها الوضع الأمني والانقسامات الاجتماعية وصعوبة شراء شقق سكنية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "الوضع الأمني، والانقسامات الاجتماعية، وعدم القدرة على شراء الشقق، ليست سوى بعض الأسباب التي دفعت نحو 104 آلاف من السكان إلى المغادرة بين عامي 2022 و2024".

واعتبرت أن ما قالت إنها "نجاحات" إسرائيل في السنوات الأخيرة في معظم المجالات "لم تُرضِ الكثير من الإسرائيليين، الذين بدأوا مغادرة إسرائيل بأعداد كبيرة في عام 2022".

وقالت الصحيفة: "عام 2022 غادر 37 ألفا و800 شخص، وعاد 22 ألفا و300 إلى إسرائيل، أي بفارق قدره 15 ألفا و500 شخص".

وأضافت: "وعام 2023، غادر 59 ألفا و400 شخص، وعاد 29 ألفا و600، أي بانخفاض قدره 29 ألفا و800 شخص".

وأكملت الصحيفة: "وعام 2024، ساد الذعر مصحوبا بنزوح جماعي بلغ 82 ألفا و800 شخص، مقابل عودة 24 ألفا و200 شخص، أي إن صافي النزوح بلغ 58 ألفا و600 شخص".

وتابعت: "إجمالا، غادر 180 ألف شخص إسرائيل خلال 3 سنوات، وباستثناء العائدين، بلغ صافي عدد المغادرين 103 آلاف و900 شخص".

وبحسب الصحيفة، كان أكبر عدد من المغادرين من حيفا (شمال) والقدس وتل أبيب (وسط).

وفي تفسيرها لأسباب المغادرة، قالت الصحيفة: "لا يستطيع عامّة الناس شراء شقق وتكوين أسر كما يحلمون، وحتى عندما يشترون شقة، يصبحون أسرى دفعات تمتد لعقود".

كما تحدثت عن "سبب آخر هو أن بعض المهاجرين هم في الواقع متسللون دخلوا إسرائيل بموجب قانون العودة، وحصلوا على جواز سفر إسرائيلي وحزمة استيعاب، واستقروا، وأصبحوا أثرياء من بيع الشقق التي اشتروها أيضا بمساعدة حكومية، ثم عادوا إلى بلادهم"، دون أن تحدد تلك البلدان.

وتابعت الصحيفة: "السبب الثالث هو أن بعض أفراد الجمهور فقدوا صوابهم بسبب النقاشات السياسية، وتهيمن قضية تأييد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أو رفضه على معظم الخطاب اليومي، وقد سئم الجمهور من ذلك".

وأردفت: "أما السبب الرابع، فهو عبء الضرائب الباهظ، الذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى دعم مجتمع متشدد دينيا، أغلب أفراده من الرجال غير المنتجين، بل استغلاليين، ويرفضون المشاركة في أعباء الحرب والاحتياط".

كما أشارت الصحيفة إلى الوضع الأمني بوصفه أحد الأسباب.

وأضافت يغادر إسرائيليون على الرغم من التحسن في قطاعات عديدة.

وقالت: "في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها التعليم والتنقل والصحة والترفيه ومتوسط العمر المتوقع والثروة ومكانة المرأة، شهدت السنوات الأخيرة تحسنا هائلا".

ويبلغ عدد سكان إسرائيل رسميا أكثر من 10 ملايين نسمة، بينهم نحو 20 بالمئة من الفلسطينيين.