معاريف: ترامب قال لنتنياهو إنه "وغد ناكر الجميل" ولولاه لكان "في السجن" الصحيفة قالت إن "هذا ما يحصل عندما تبيع الأمن القومي مقابل المساعدة في الحصول على عفو وإلغاء محاكمة"..

القدس/ الأناضول

قالت صحيفة "معاريف الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفجر في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية، مساء الاثنين، موجها إليه الشتائم والسباب.

واعتبرت أن بنيامين نتنياهو "تعلم أمس (الاثنين)، درسا قاسيا لما يحدث عندما يضع كل بيضه في سلة واحدة (في إشارة إلى الولايات المتحدة) لا يمكن السيطرة عليها".



وأردفت: "انفجر دونالد ترامب في وجهه فورا، موجها إليه الشتائم والسباب، بل وقال له: لولا وجودي لكنتَ في السجن الآن، أيها الوغد ناكر الجميل".

وأضافت: "هكذا هي الحياة، فعندما تُفوّض السلطة وتُنقل مسؤولية اتخاذ القرارات إلى أيادٍ أجنبية، عليك أن تُدرك أن ذلك قد ينقلب عليك".

وتابعت الصحيفة في إشارة إلى ثناء نتنياهو على طلب ترامب من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منحه العفو من تهم الفساد: "عندما تبيع الأمن القومي مقابل المساعدة في الحصول على عفو وإلغاء محاكمة، قد تجد نفسك بلا أمن قومي، بلا عفو، ولكن أمام محاكمة. محاكمة جنائية ومحاكمة علنية".

واستهزأت بالبيان الذي صدر عن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس صباح الاثنين، بالايعاز إلى الجيش بمهاجمة بيروت قبل أن يتراجعا بعد فرض ترامب وقف لإطلاق النار في ساعات المساء (الاثنين).

وقالت الصحيفة: "تحوّل أسلوب نتنياهو ويسرائيل كاتس الذي ظهر صباح أمس، إلى أنين ضعيف ليلة أمس، كبالون منفوخ يُثقب فجأة ويهيم في الفضاء، يئن وهو يُفرغ من الهواء الساخن الذي كان يملؤه ويُرمى في زاوية الغرفة، هكذا هم مهرجو الأمن لدينا، لم يخلُ يومٌ كارثي واحد من أخطاءٍ مُحرجة".

وتساءلت عن سبب صدور الإعلان قبل الحصول على الإذن من ترامب: "لماذا تُصدرون إعلاناتٍ قبل الحصول على موافقة المفوض السامي في واشنطن على تنفيذها؟ فأنتم، يا بيبي (نتنياهو) وكاتس، تعرفون من يُدير العملية".

وأضافت الصحيفة: "لماذا تخدعون أنفسكم؟ أليس من الأفضل الانتظار بضع ساعات، والتحدث بهدوء مع ترامب، والإعلان عندما يكون هناك ما يُعلن عنه؟ لماذا تبيعون سلعًا لم تشتروها بعد؟".

وفي إشارة إلى أن نتنياهو لم يتمكن من رفض مطالب لترامب قالت الصحيفة: "لا يزال صدى خطاب نتنياهو المُؤثر، حين كان زعيمًا للمعارضة في عام 2022 تقريبًا، يتردد في آذاننا".



وأضافت: "لا يوجد أرشيف في العالم أكثر ثراء وقسوة من أرشيف أسلوب نتنياهو: "يجب أن يمتلك رئيس الوزراء في إسرائيل قدرة واحدة. وإن لم يمتلكها، فلا مكان له هنا، يجب أن يكون قادرًا على قول كلمة واحدة لرئيس الولايات المتحدة وهذه الكلمة هي لا".

وأضافت: "حسنًا، يا سيد نتنياهو، اتضح أنك لا تمتلك هذه القدرة، تمامًا كما أنك لا تمتلك القدرة على تحديد المخاطر التي تُهدد بلدك مُسبقًا، كما أنك لا تمتلك القدرة على الانتصار على أي جبهة، كما أنك عاجز عن كبح جماح غريزتك والتوقف عن تفتيت دولة إسرائيل إلى أجزاء، بأسلوب عدواني".

وأردفت مخاطبة نتنياهو: "كل ما تملكه هو ذلك الصوت الأجوف الذي يقصفنا بالخطابات والتصريحات والوعود الفارغة والتضليل السخيف منذ ثلاثين عامًا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال موقع أكسيوس الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين اثنين، إن ترامب قال لنتنياهو في اتصال هاتفي أمس الاثنين: "لولاي لكنت الآن في السجن".

وبحسب الموقع أعرب ترامب خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو عن "استيائه من تصاعد التوتر في لبنان خلال الأيام الأخيرة"، معتبراً أن التحركات الإسرائيلية "تقوّض مسار المفاوضات الجارية مع إيران".

وذكر أكسيوس في تقريره، أن ترامب استخدم في حديثه مع نتنياهو عبارة: "أنت مجنون".

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين أن ترامب قال لنتنياهو: "أنا من ينقذك، الجميع يكرهك الآن، والجميع يكره إسرائيل بسبب ذلك".

ومساء الاثنين، نشر ترامب تدوينة على منصة "تروث سوشيال" عقب المكالمة، أكد فيها أنه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع نتنياهو.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن ترسل قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت قد تحركت في هذا الاتجاه تم إعادتها.

كما أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالات غير مباشرة مع "حزب الله"، مؤكداً أن الطرفين توصلا إلى تفاهم يقضي بوقف جميع الأعمال القتالية.

وقال في هذا السياق: "إسرائيل لن تهاجمهم، وهم أيضاً لن يهاجموا إسرائيل".

وجاءت هذه الاتصالات في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان وتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.