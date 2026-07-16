يأتي ذلك رغم إعلان واشنطن التوصل خلال محادثات روما بين بيروت وتل أبيب إلى اتفاق بشأن "هيكلية وإرشادات" تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان

معاريف: إسرائيل تشرع بإنشاء مواقع عسكرية جديدة ثابتة بجنوب لبنان يأتي ذلك رغم إعلان واشنطن التوصل خلال محادثات روما بين بيروت وتل أبيب إلى اتفاق بشأن "هيكلية وإرشادات" تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي شرع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة في جنوب لبنان، بهدف تعزيز سيطرته الميدانية في المنطقة.

يأتي ذلك رغم إعلان واشنطن التوصل، خلال محادثات روما بين بيروت وتل أبيب، التي اختُتمت الأربعاء، إلى اتفاق بشأن "هيكلية وإرشادات" تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وتفرض إسرائيل بالفعل ما تسميه "منطقة أمنية" على شكل شريط عازل يمتد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود، أنشأته خلال الحرب الأخيرة مع "حزب الله" عامي 2024 و2025.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر مطلعة، لم تسمّها، قولها إن "الجيش الإسرائيلي شرع في إقامة خط من المواقع العسكرية الثابتة الجديدة في جنوب لبنان، في إطار مساعيه لترسيخ وجوده الميداني هناك"، دون تفاصيل عن تلك المواقع.

وأضافت أن "هذه الخطوة قد تثير توترًا بين تل أبيب وواشنطن"، في ظل تباين المواقف بشأن الوجود الإسرائيلي في لبنان.

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه التطورات في وقت يعتزم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة الولايات المتحدة للمشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، مع مساعٍ لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون الإعلان عن موعد رسمي لذلك.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية "تبدي تحفظًا" على عقد لقاء بين ترامب ونتنياهو في الوقت الراهن، خشية أن يُفسَّر على أنه تدخل في الانتخابات الإسرائيلية، في ظل تراجع حظوظ نتنياهو وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن ترامب يمارس ضغوطًا على إسرائيل للشروع في الانسحاب من لبنان وسوريا، "ضمن رؤية أوسع تتعلق بعدد من الملفات الإقليمية، وسط ضغوط تمارسها دول، بينها تركيا وقطر، على واشنطن لدفع هذا المسار".

ومساء الأربعاء، أعلنت السفارة الأمريكية لدى بيروت التوصل إلى اتفاق بشأن "هيكلية وإرشادات" تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، على أن يبدأ خلال الأيام المقبلة.

وتنص "صيغة الإطار"، التي وقعها الجانبان برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران 2026، على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين لم تُحددا.

ولم تتضمن الصيغة جدولًا زمنيًا للانسحاب، وربطت استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و324 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و224 آخرين، فضلًا عن نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.