مظاهرة في برلين احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

برلين/ الأناضول

تظاهر العديد من الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين، السبت، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وعلى استمرار تزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة.

وتجمع المحتجون قرب محطة مترو إيبرسفالدر شتراسه، في حي برينتسلاور بيرغ، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه وسط المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية والإيرانية واللبنانية.

وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"هذا يُسمى إبادة جماعية"، و"الذنب الوحيد للفلسطينيين هو وجودهم".

وردد المتظاهرون هتافات تدعو لـ"المقاومة والانتفاضة"، وتصف إسرائيل بـ"دولة إرهاب" وأخرى تدعو لوقف الإبادة الجماعية.

وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة خلال المسيرة، وأوقفت ما لا يقل عن متظاهرين اثنين.

وانتهت المظاهرة بالقرب من متنزه مونبيجو، في حي ميته، وسط برلين.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.