المتظاهرون أطلقوا هتافات من قبيل "أوقفوا الاحتلال" و"إسرائيل تقتل الأطفال" و"الحرية لغزة" و"نريد العدالة" و"هذه ليست حربًا بل إبادة جماعية" و"الصهيونية جريمة"

مظاهرة داعمة لفلسطين بالعاصمة الألمانية المتظاهرون أطلقوا هتافات من قبيل "أوقفوا الاحتلال" و"إسرائيل تقتل الأطفال" و"الحرية لغزة" و"نريد العدالة" و"هذه ليست حربًا بل إبادة جماعية" و"الصهيونية جريمة"

برلين/ الأناضول

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين.

وتجمع عدد كبير من المشاركين قرب محطة مترو هالِشِس تور، في حي كرويتسبيرغ، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه وسط المدينة، للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان.

واحتج المتظاهرون على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وقتل الكوادر الصحية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأطلق المتظاهرون هتافات من قبيل، "أوقفوا الاحتلال"، و"إسرائيل تقتل الأطفال"، و"الحرية لغزة"، و"نريد العدالة"، و"هذه ليست حربًا، بل إبادة جماعية"، و"الصهيونية جريمة".

كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصورًا لعاملين في القطاع الصحي قتلوا على يد إسرائيل في فلسطين، إلى جانب لافتات كُتب عليها: "الحرية للدكتور أبو صفية"، و"قُتل 262 صحفيًا"، و"الحرية لفلسطين".

وانتهت المظاهرة، التي شهدت انتشارًا أمنيًا كثيفًا، في ميدان روبرت كوخ.