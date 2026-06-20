مظاهرة حاشدة في برلين تندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان

برلين/ الأناضول

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة حاشدة تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتنديداً بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ولبنان.

وتجمع عدد كبير من المتظاهرين في ساحة "أورانيان" بمنطقة "كرويتسبرغ"، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه شارع "سونين آلي" في منطقة "نيوكولن"، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة الألمانية.

وأعرب المشاركون في المسيرة عن احتجاجهم الشديد على سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مستنكرين في الوقت ذاته استمرار الحكومة الألمانية في تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وردد المتظاهرون هتافات حماسية طالبت بالحرية وإنهاء الاحتلال، من بينها: "الحرية لغزة.. فلسطين حرة حتى التحرير"، و"أنهوا الاحتلال"، و"أين أنت يا المستشار الألماني فريدريش ميرتس؟ الأطفال يُقتلون"، و"إسرائيل تقصف وألمانيا تدعم"، و"هذه ليست حرباً، هذه إبادة جماعية"، و"إسرائيل قاتلة الأطفال".

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية إلى جانب لافتات كُتبت عليها عبارات بعدة لغات تؤكد على فظاعة الأوضاع في الأراضي المحتلة، مثل: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"غزة تحت النار"، بالإضافة إلى صور لعدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

واختتمت التظاهرة بشكل سلمي عند تقاطع شارعي "بانيير" و"سونين آلي"، بعد أن أوصل المحتجون رسالتهم المنددة بالصمت الدولي والدعم الغربي للعمليات العسكرية الإسرائيلية.