خلال لقاء وزير الخارجية المصري بالممثل الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفق بيان للخارجية المصرية..

مصر تدعو إلى تحرك دولي مكثف لاستكمال خطة ترامب بشأن غزة خلال لقاء وزير الخارجية المصري بالممثل الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفق بيان للخارجية المصرية..

إسطنبول/ الأناضول

دعت مصر، الخميس، إلى تكثيف الجهود الدولية بشأن القضية الفلسطينية، بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وتفعيل مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقالت الوزارة إن عبد العاطي "أكد أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية، بما يهيئ الظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من الخطة والانتقال إلى مرحلتها الثانية".

وأضاف أن ذلك يتطلب "ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة مستدامة، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار".

وأوضحت الخارجية المصرية أن اللقاء تناول، على نحو خاص، "الجهود الجارية لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع".

وفي هذا السياق، شدد عبد العاطي على "أهمية توفير الدعم الدولي اللازم لإنجاح عمل اللجنة، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن ترامب خطة من 20 بندا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح حركة "حماس"، وانسحابا إسرائيليا على مراحل، وتشكيل إدارة تكنوقراطية، ونشر قوة استقرار دولية.

ودخلت المرحلة الأولى من الخطة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وبينما أعلنت حركة "حماس" التزامها بمتطلباتها، واصلت إسرائيل هجماتها وخروقاتها في القطاع.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني 2026، أُعلن بدء المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا أوسع وإعادة إعمار القطاع، بالتزامن مع ترتيبات لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

غير أن استحقاقات رئيسية من الخطة لا تزال متعثرة، من بينها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ومباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها من داخل القطاع.

** الأوضاع بالضفة

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، جدد عبد العاطي "إدانة مصر لاستمرار التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشرقية".

كما ندد بـ"القيود المفروضة على المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة له، محذرا من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات على أمن المنطقة واستقرارها".

وفي عام 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية، بصورة أحادية، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، قبل أن تتزايد أعداد المشاركين في هذه الاقتحامات، وتصبح مشاركة وزراء إسرائيليين متطرفين فيها أمرا متكررا خلال السنوات الأخيرة.

ويتزامن ذلك مع تصاعد نشاط جماعات "الهيكل" الاستيطانية التي تسعى إلى تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، عبر تنظيم اقتحامات متكررة لباحاته تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، والمطالبة بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس دينية داخله، وصولا إلى هدفها المعلن بإقامة ما تسميه "الهيكل" مكان المسجد.

بدوره، أكد بيجو رفض الاتحاد الأوروبي استمرار الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، داعيا إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف الخطوات التي تزيد التوتر وتقوض فرص السلام.

كما أشاد بدور مصر في جهود التهدئة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ودفع المسار السياسي، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة التنسيق معها لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين.

وشدد الجانبان على مواصلة التنسيق المصري الأوروبي لاستعادة الأفق السياسي، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفا آخرين، فضلا عن دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

وبالتزامن مع الحرب، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إلى جانب اعتقال نحو 23 ألفا، وفق أحدث المعطيات الفلسطينية الرسمية.