مصرع 90 عاملا في انفجار منجم فحم شمالي الصين في قضاء تشينغيوان جراء تسرب للغاز

بكين / الأناضول

لقي 90 عاملا مصرعهم، صباح السبت، جراء انفجار داخل منجم للفحم في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وبحسب وكالة شينخوا الصينية، فإن سبب الانفجار تسرب غاز داخل منجم للفحم في قضاء تشينغيوان التابع لمدينة تشانغتشي.

وبحسب تقديرات أولية، لقي 90 عاملًا مصرعهم في المنجم الذي كان يعمل فيه 247 شخصا.

وأصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ، بيانا دعا فيه إلى تعبئة جميع الإمكانات لعمليات البحث والإنقاذ.

وطالب شي بإجراء تحقيق شامل في أسباب الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه أمام القانون.

ولا تزال عمليات البحث متواصلة لإنقاذ العمال العالقين تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

ويُعدّ الانفجار الذي وقع في منجم الفحم أحد أكثر حوادث المناجم دموية في الصين خلال السنوات الأخيرة.

وفي 2023 لقي 53 عاملا مصرعهم إثر انهيار في منجم مفتوح بمنطقة منغوليا الداخلية.

