مصرع 6 عمال إثر انهيار منجم فحم في باكستان تتواصل جهود إنقاذ 42 عاملًا عالقين داخل المنجم

أنقرة/ الأناضول

لقي 6 عمال مناجم مصرعهم إثر انهيار منجم للفحم في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، بينما تتواصل جهود إنقاذ 42 عاملا ما زالوا عالقين داخل المنجم.

وبحسب تصريح مفتش إدارة الإقليم، غني بلوش، وقع انفجار لغاز الميثان في منجم فحم خاص تديره "شركة سردار عثمان للفحم" في منطقة سورانج.

وأدى الانفجار إلى انهيار داخل المنجم، ما أسفر عن وفاة 6 عمال، بينما لا يزال 42 عاملًا عالقين في الداخل.

كما صرح وزير المناجم والمعادن في بلوشستان مير شعيب نوشيرواني، أن عمليات الإنقاذ بدأت فور وقوع الانهيار.

وأوضح نوشيرواني، أنه تم انتشال جثامين العمال الـ6، وأن عمليات إنقاذ العالقين لا تزال مستمرة دون انقطاع.

وتشهد باكستان حوادث متكررة في مناجم الفحم بسبب انفجارات غاز الميثان، وضعف التهوية، وعدم كفاية إجراءات السلامة.