مصرع 40 شخصا جراء سقوط حافلة ركاب بمنحدر في باكستان

أنقرة / الأناضول

لقي 40 شخصًا مصرعهم وأصيب 8 آخرون جراء سقوط حافلة ركاب في منحدر بين إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، الجمعة، أن الحافلة انقلبت وسقطت في منحدر أثناء سيرها في منطقة ديرا إسماعيل خان التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، بعد مغادرتها منطقة شيراني في إقليم بلوشستان.

وأفاد مسؤولون محليون بأن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى مصرع 40 شخصًا وإصابة 8 آخرين.

وأضاف المسؤولون أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ وطواقم طبية إلى موقع الحادث، مشيرين إلى فتح تحقيق لتحديد أسبابه.